Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK SEFERBERLİK

Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

Yangının dumanı akciğeri yakıyor Yangın bölgesinde havaya yükselen karbonmonoksit gazı ve partiküllerin akciğer sağlığını tehlikeye sokacağını söyleyen uzmanlar, yangına maruz kalan bölge insanları için ilk fırsatta hastaneye gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bakan Koca çıkan yangınlardaki ölü ve yaralı sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Muğla ve Mersin'de çıkan orman yangınlarındaki ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklamalarda bulundu