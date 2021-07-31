Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün Türkiye son dört günde 26 şehirde çıkan 85 orman yangınını söndürme çalışmaları için seferber oldu. Bunlardan 74'ü kontrol altına alındı. Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin ve Muğla'da devam eden yangınlara müdahale sürüyor. Muğla'da Marmaris'teki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için havadan, karadan, denizden yoğun bir mücadele veriliyor. Helikopterlerin biri gidiyor biri geliyor. Canla başla alevlere karşı savaşan Orman Genel Müdürlüğü personeline, itfaiye erleri ile gönüllüler de destek veriyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu söndürme çalışmalarını yangınların ilk başladığı bölge olan Manavgat’ta kurulu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti. Bakanlar, burada alevlere karşı verilen savaş hakkında son bilgileri aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 85 yangından 74'ünün kontrol altına alındığını bildirerek "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var” bilgisini verdi.

TURİZM TESİSİ İDDİALARINA CEVAP

Orman alanlarının turizme açıldığı iddialarına ilişkin de açıklama yapan Pakdemirli “Turizmle ilgili tesis yapılacaksa 40 yıldır rahmetli Özal’dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Zarar gören halkımızın Bağ-Kur, SGK, Ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız” dedi. THK ile problemlerinin olmadığını da belirten Pakdemirli “Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil” değerlendirmesinde bulundu.

4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Manavgat’taki yangınlarda 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettikleri bildiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "27 mahalle tahliye edilirken15 mahalle de kısmen etkilendi. Valiliğimiz bünyesinde bütün bu mahallelerimizdeki halkımıza bütün ihtiyaçlarını ulaştırmak için bir koordinasyon merkezi oluşturduk” dedi. Sahada Tarım ve Orman Bakanlığının tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu “Yaraları saracağız. Antalya'da üç, Muğla’da bir vatandaşımız vefat etti, onlara rahmet diliyoruz. Ağaçlarımızın yerine yenisini dikeriz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri başlatıyoruz. Acil ihtiyaçlar için toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan para aktarılmaya başladı” diye konuştu. Öte yandan çıkan yangınlarda yüzlerce hayvanın yanarak telef olduğu öğrenildi.

Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu Muğla Fethiye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlardan da destek geldi.

Yangının dumanı akciğeri yakıyor Yangın bölgesinde havaya yükselen karbonmonoksit gazı ve partiküllerin akciğer sağlığını tehlikeye sokacağını söyleyen uzmanlar, yangına maruz kalan bölge insanları için ilk fırsatta hastaneye gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.