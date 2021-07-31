Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

YANGININ ACI YÜZÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi. 3 gün süren yangında ormanlık alanın büyük bir kısmının yandığı, yemyeşil alanların siyaha büründüğü ve bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.

Son dakika: 88 yangın kontrol altına alındı Türkiye'nin dört bir yanını saran yangınlar sürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Orman yangınlarında kirli iş birliği Esad rejimi istihbaratı el-Muhaberat ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının, 17 gün önce gizlice bir araya gelerek orman sabotajları için iş birliği yaptıkları belirtildi.