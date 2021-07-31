Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

“Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 39-42, Aydın’da 42-45, Manisa’da 41-43, Balıkesir’de 38-42, Çanakkale’de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

"12 İLE 18 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN"

Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

3 bölgeye MGM'den sıcaklık uyarısı MGM'den alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği yönünde öngörüde bulunuldu.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozdu Sıcak havanın kişileri fiziksel olarak etkilemesinin yanında insan psikolojisini de bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, sıcak etkisiyle oluşan sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikâyetlerle psikologlara başvuranların sayısının arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar önemli kararlar alırken sıcaklara dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.