Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da husumetlileri oldukları öğrenilen 7 kişilik aile, çocuk kadın yaşlı demeksizin silahla öldürülüp ateşe verilmişlerdi. Konuya ilişkin açıklama yapan ve ailenin yakını olan şahıs, hain saldırı öncesi ailenin husumetlileriyle barışma niyetinde anlaştıklarını belirtti.

"KİMSENİN ETLİSİNE SÜTLÜSÜNE KARIŞMAZLARDI"

Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ile aynı köylü ve akraba olduklarını anlatan İzzet İnik, Dedeoğulları’nın 1999’dan beri bu mahallede oturduğunu, 11-12 yıl önce yaşadıkları evi yapıp yerleştiğini anlattı. İzzet İnik, “Olayın başlangıcı 11 senelik bir husumet mevzusu var ama Yaşar amca kendi evinde kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. Ramazan bayramı günü bir grup saldırıyor, bunları çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyor. Yoğun bakımdalardı. 20 gün yoğun bakımda olan vardı. Birkaç kişi araya girdi barışalım diye. Barış olacaktı.

"CİNAYET PLANLI"

Dün gelen tek başına gelmiş, arkada kim varsa kamerada görünenler kapıdan giriyor önce Serpil’le oğlanı vuruyor. Yaşar amca merdivenin üzerinde oturuyormuş, onu vuruyor. Ahırın önünde 2 kız, tek kişi yani. Ahırın önünde iki kız hayvanlara bakıyormuş, sağım yapıyormuş, onları anneyle birini de evde otururken vuruyor. El sıkışıyor, ondan sonra kız buna saldırıyor, dönüp arabadan alıp silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra arabasından bidonla benzini alıyor içeriye döküyor. Ateşe verip çıkıyor. Planlı. Planlı olmasa, evleri boşaltmışlar. Onlar da evlerine kamera koymuşlar. Hepsinin evleri boş. Ramazan bayramından beri tartışma yoktu. Kurban bayramının 2., 3. günü geldik, Yaşar amca ‘Kapandı gitti’ dedi. Bir oğlu İngiltere’deydi. Tatile gelmişti, dün gitti, o burada olsa onu da öldüreceklerdi. Barışmak üzereydi. İnsanlar araya girmişti, barıştıracaklardı. Artık içki mi içti hap mı aldı artık nasıl bir duygu varsa dün gelip olayı yapmış” diye konuştu.

Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.