Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da vicdanları yaralayan, aile katliamının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, 7 kişinin canice katledildiği saldırıya ilişkin 13 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Meram ilçesinde dün 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve geldi. Evdeki silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetti. Silahlı saldırının ardından katil, ailenin yaşadığı yeri ateşe verdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde geniş çaplı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 7 kişinin cansız bedeni evdeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya'da 7 kişilik aileye silahlı saldırının ardından evlerini ateşe veren canilerle ilgili konuşan bir vatandaş, öncesinde barış konusunda anlaştıklarını söyledi.

Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.