Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Mersin'deki ormanlık alanda yaşandı. Su tankeri olarak kullanılan itfaiye aracının fireni boşaldı. Bunun üzerine bölgedeki tıra çarpan araçtaki iki itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

YANGIN SÜRÜYOR

Silifke ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan orman yangını halen Hırmanlı Mahallesi'nde sürüyor. Yangına, orman yangın ekipleri, arazözler ve çevreden gelen itfaiyelerin müdahalesi devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece yanan orman sahalarında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ



29 Temmuz Perşembe günü Silifke’nin Boğsak, Yeşilovacık, Hırmanlı, Işıklı, Akdere bölgelerinde başlayan yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alınırken, Hırmanlı bölgesindeki ormanlık alanda halen devam ediyor. 128 arasöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından belediyeler başta olmak üzere iş makineleri ve gerek duyulan ekipmanlarla 200'ü aşkın araçla yangınlara müdahale edilirken, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Yangın dolayısıyla 14 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.

Gün boyu havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın sert esmesi müdahaleyi güçleştiriyor.

Mersin-Hatay'daki yangın kontrol altında: 4 kişi gözaltında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü ve 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Hatay ve Mersin'de orman yangını: Müdahale sürüyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aynı zamanda Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda birbirine yakın iki bölgede de yangın çıktı. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.