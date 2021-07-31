Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla Oltu-Göle karayolu sel sularının getirdiği hafriyat ile kaplandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede araçlar 2 saat mahsur kaldı.

"BİR ANDA YAĞMAYA BAŞLADI"

Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol temizleme çalışmasına başladı. Vatandaşlar, "Bir anda yağmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle yolları kayalar ve taşlar kapladı. 2 saattir buradayız. Daha fazla bir afet olmaz inşallah" dedi.

Karayolunun trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi

Selzedelerin prim borçları ertelendi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ile Düzce'de selden etkilenen vatandaşların prim borçlarının ertelendiğini açıkladı. Bu erteleme önümüzdeki ay ödemelerini de kapsayacak.

Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısında bulundu.