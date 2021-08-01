Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

ANTALYA GAZİPAŞA YANGINI KONTROL ALTINDA

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

BODRUM YANGINI KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bodrum'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Orman yangınıyla savaşta başarılı bir sınav veriliyor Türkiye, 4 günde 107 aynı noktada çıkan orman yangınının 98’ini kontrol altına alarak, alevlere karşı savaşta büyük bir başarı gösteriyor.