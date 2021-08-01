Bitlis'teki kaza Tatvan-Van kara yolu Koruklu köyü mevkisinde meydana geldi. 13 KA 050 plakalı tır ile 15 DJ 411 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi canından oldu.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada, kamyonette bulunan Metin Öztopçu ile Viyan Abi hayatını kaybetti. Tırda yaralanan Ferhat, Şahin ve Fesih Gülhan ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada bir aile yok oldu! Yan yana defnedildiler Adana'da düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 can kaybı Düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Bitlis'te tır kamyonetle çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Bitlis'te meydana gelen feci kazada tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.
Bitlis'teki kaza Tatvan-Van kara yolu Koruklu köyü mevkisinde meydana geldi. 13 KA 050 plakalı tır ile 15 DJ 411 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi canından oldu.
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