Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak'ta saat 17.00 sularında dehşet dolu anlar yaşandı. Bir düğün konvoyu gelini almay gitti. Bu esnada kapı önündeki kalabalıktan bazıları tabancayla rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri balkondan bakan 9 yaşindaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Küçük çocuk olay yerinde ölürken silahı ateşleyen kişi kaçtı. Ardından ise gelin ve damadın akrabaları arasında kavga çıktı. Bölgeye gelen ekipler, tarafları ayırırken zanlıyı bir sokak arkada yakaladı.

"UYARDIK AMA DİNLEMEDİLER

Eymen'in akrabası olan Hikmet Özcan "Düğün konvoyu vardı. İki kişi havaya ateş açtı. Birinde kurusıkı vardı, diğerinin ki ise gerçek mermiydi. Biz 'silah sıkmayın' diye ikaz ettik. Ancak dinlemediler. Yeğenimizi vurdular" dedi. Mahallelilerden Mustafa Kenpez da "Şahısları uyarmamıza rağmen ateş etmeye devam ettiler. Bir ablanın çığlığı koptu, çocuğun vurulduğunu anladık" diye konuştu.

Magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğundaki damat, direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Kına gecesini kana buladılar: Kemancıya maganda kurşunu Amasya'da kına gecesine giden kemancı mesleğini icra ettiği anda bir magandanın etrafa sıktığı kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Maganda kurşunu küçük çocuğu yatağında vurdu Elim olay Kars'ta yaşandı, 11 yaşındaki Emrah yaşındaki Emrah yatağında uyurken maganda kurşunu kurbanı oldu.