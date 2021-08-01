Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde düzenlenen nişan merasimi faciayla bitti. Evin balkonu çöktü. Bu esnada balkonda bulunan 13 kişi yere düştü. Ardından bölgeye sağlık ekilperi çağrıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan Nazlı Coşkun yoğun bakıma alındı.

Düğün yolunda faciadan dönüldü: 12 yaralı Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı.

Düğünde facia! Davetlilerin üzerine ağaç devrildi: Ölü ve yaralılar var Antalya’da bir çiftin en mutlu gecesi, acıyla bitti. Düğünde davetlilerin üzerine ağaç devrildi.

Balkondan atladı, 'Ölmedim' diye bağırdı Zonguldak'ta iddiaya göre uyuşturucu kullanan genç, kendini boşluğa bıraktı. Bir süre çığlıklar atan genç, 'ölmedim be' diye bağırdı.