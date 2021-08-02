Alınan bilgilere göre merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres bir vatandaşa çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı Pakistan'ın Sindh eyaletinde tren kazası meydana geldi. Feci kazada en az 45 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Mısır'da tren kazası: 11 kişi öldü, 98 kişi yaralandı Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi.