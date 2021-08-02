Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.00 sıralarında Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından evlendirilmek istenen Elif (22) isimli genç kız, Iğdır’daki ailesinden kaçarak İstanbul’a geldi. Geceyi arkadaşlarıyla birlikte Maçka Parkı’nda geçiren genç kız, sabah sinir krizi geçirerek arkadaşlarının gözü önünde cadde üzerindeki üst geçitten aşağı atladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

“23 tane kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar o eve”

Görgü şahidi Berk Göçer, “Ailevi sıkıntıları vardı. Iğdır’da şu an ailesi. Ailesiyle görüşmek istiyordu. Atlatmadan önce bana dediği şu, '23 tane kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar o eve'” dedi. Göçer, “İntihar girişimi öncesinde de bana dedi 'Zaten ben artık burada yaşamak istemiyorum, benim bir vasfım yok, ümidim yok. Gelecekle ilgili bir planım yok' diye. Sağlık durumu da şu an nabzı yerindeydi giderken ama vücudunda neler var bilmiyorum. Çünkü 4 buçuk metreden kafa üstü düştü yere. Ben de o anı gördüm. Oradan kolunu attı ve çıkacak sandım. Ama bir anda kafa üstü çakıldı yere” diye konuştu.



5 gündür aranan genç kız 10 parçaya bölünmüş halde bulundu Antalya’da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızın cesedi, ormanlık alanda toprağa 10 parça halinde gömülmüş olarak bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 48 yaşındaki şüpheli, sorgusunda genç kızı boğduktan sonra banyoda parçalara böldüğünü, ardından bavullara koyup ormanlık alanda gömdüğünü itiraf etti.



Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü Trabzon'da meydana gelen olayda 11.kattaki evlerinin balkonuna çamaşır asmak için çıkan genç kız dengesini kaybederek düşünce canından oldu.