Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten hırsızlık olayı Şişli'de meydana geldi. Nişantaşı'nda ki bir mağazanın kalabalık anını kollayan hırsız istediği koşullar oluşunca müşteri gibi içeri girdi. Tüm çalışanların meşgul olduğu anı bulan hırsız kabine gidip çalışanların eşyalarını çaldı.

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, giyim üzerine faaliyet gösteren bir iş yerini gözüne kestiren hırsız, giyim mağazasının önünde müşterilerin yoğun olacağı anı bekledi. Mağazada müşterilerin olduğunu gören hırsız, dikkat çekmemek için iş yerine müşteri gibi girerek ürünleri inceledi.

ÇALIŞANALRIN ÇANTALARINI ÇALDI

Mağaza çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, bir anda rahat tavırlarla çalışanlara ait kabine girdi. Çalışanların eşya ve paralarının olduğu çantayı alan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yavaş adımlarla mağazadan ayrıldı. Kabine giren çalışanların çantalarının olmadığını anlayınca güvenlik kamerasını inceledi. Mağazada inceleme yapan ekipler, hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Şişli’de giyim mağazasına giren hırsızın çalışanların çantalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın mağazada gezdiği ve çalışanların müşterilerle ilgilendiği sırada kabine girerek çantayı alıp mağazadan ayrıldığı görülüyor.

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