Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen eyyam-ı bahur, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Eskilerin yazın en sıcak günlerini ifade etmek için kullandığı 'eyyam-ı bahur' ne demek, tam anlamı nedir merak ediliyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Eyyam-ı bahur, Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla Türkiye'ye taşınmasına verilen isim. Çok etkili ve boğucu hava sıcaklıklarını ifade eden Eyyam-ı bahur'un etkisini 15 gün boyunca sürdürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul’un pek çok yerinde bazı vatandaşların güneşten etkilenmemek için şemsiyeyle kendilerini koruma altına aldığı görülürken bazı vatandaşlar da ellerindeki suları kafasından aşağı dökerek rahatlamaya çalıştı.

Neredeyse asfaltı bile eriten 'eyyam-ı bahur'dan etkilenen martılar gölgede dinlenirken sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar da kendilerini denize attı.

"ORMANLARIMIZ FAZLA SICAKTAN YANMASIN"

'Eyyam-ı bahur' sıcaklıklarını ilk defa duyduğunu söyleyen 71 yaşındaki Arif Çetin, "Sıcak ama daha da sıcaklar olacak, bunları arayacağız. Nem oranı yüksek olduğu için insan bunalıyor. Ben de dükkanı bıraktım, geldim Samatya’ya biraz güneşleneyim diye. En büyük temennimiz ormanlarımız fazla sıcaktan yanmasın" açıklamasında bulundu.

Müsilajdan temizlenen suların çok güzel olduğunu belirten Ferhat Bey, "Sıcaklarla başımız biraz dertte. İyidir ama sıcak, zarar gelmez. Müsilaj durumu düzeldi, sular çok güzel. Sıcaklardan dolayı herkes stresli biraz. Burada serinlemeye çalışıyoruz. Birazdan suya gireceğiz" dedi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde 3 Ağustos 2021 hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.