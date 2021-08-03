Kastamonu'nun Cide ilçesinde evlerine gitmek isteyen çocuklara köpek saldırdı. Köpeğin saldırısında 12 yaşındaki bir çocuk bacağından ısırılarak yaralandı.
BACAĞINA DİKİŞ ATILDI
Çocuğun ısırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, köpeği çocuktan uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğin saldırısından kurtulan 12 yaşındaki çocuğun bacağında derin yara izi oluştu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Pansuman yapıldıktan sonra evinde 7 gün boyunca müşahede altına alınan çocuğun, enfeksiyon kaptığı belirtilen bacağına dikiş atıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan köpeğin çocuklara saldırdığı an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklar yolda yürüdüğü sırada bir anda ortaya çıkan köpeğin, üzerinde siyah tişört bulunan 12 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı görülüyor.
Köpeğin ısırmasıyla birlikte çocuğun yere düştüğü ve bu sırada çevrede bulunan vatandaşların köpeği uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.
Sokak köpeklerini korumak istedi, silahla yaralandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, sokak köpeklerini korkuttuğu iddiasıyla tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.
Cesetleri köpekler bulmuştu... Korkunç detaylar ortaya çıktı Sakarya’da 2 köpeğin insanlara ait kemikleri bulup sahibinin evine getirmesiyle ortaya çıkan cinayette, çöp poşetine konulan 1’i kadın 2 kişinin cesedi bulunmuştu. Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı öğrenildi.