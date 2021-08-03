Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadına yönelik şiddetin boyutu gün geçtikçe artarken, akıbeti hakkında endişe duyulan kadınlara bir yenisi daha eklendi. KPSS'ye girmek üzere kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Pınar için endişeli bekleyiş sürüyor. Ortaya atılan kötü bir iddia Pınar'a yönelik endişeleri arttırdı. Öyle ki yakınları Pınar'ın saplantılı aşığı tarafındna kaçırılmış olabileceği korkusunu yaşıyor.

POLİS HER YERDE PINAR'I ARIYOR

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşında ki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı. Sınav sonrası telefonuna ulaşamayan arkadaşları sınav merkezi önünde saatlerce Pınar’ı beklese de ona ulaşamadılar. İhbar üzerine polis 3 gündür her yerde Pınar’ı arıyor.

SAPLANTILI AŞIĞI TARAFINDAN MI KAÇIRILDI?

Öte yandan, iddiaya göre, Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülüyor. Pınar’ın arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlattı. Bir çok sosyal medya kullanıcı Pınar’a yardım edin çağrısında bulunurken polis her yerde Pınar’ı aramaya devam ediyor.

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