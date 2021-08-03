Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Kayseri'de yaşandı. Baba oğul, iki farklı hastanede, hastalıkları sebebiyle tedavi görüyordu. Kanser hastası oğlun hayatını kaybetmesinin ardından 15 dakika sonra zatürre tedavisi gören baba da hayata gözlerini yumdu.

CENAZE NAMAZLARI YAN YANA KILINDI

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Hüseyin Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Çay'ın vefatından 15 dakika sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören 89 yaşındaki babası Mehmet Çay'ın da ölüm haberini alan yakınları, üzüntüye boğuldu.

15 dakika arayla hayatını kaybeden baba ve oğlu, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Baba ve oğlun cenazesi, yan yana kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba oğul 1 gün arayla koronavirüse yenildi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde koronavirüs tedavisi gören babasının ihtiyaçlarını getirdiği hastanede virüse yakalanan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan bana ise 1 gün sonra vefat ederek toprağa verildi.

Baba oğul traktör kazasında can verdiler Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba oğul birlikte can verdi.