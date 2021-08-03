Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ta bir aile yangından kaçmak için bir villaya sığındı. Ancak alevler villayı da sardı. Bunun üzerine aile bahçedeki havuzun içine atladı, bir süre bekledikten sonra bölgeden kaçtı. Harun Yılmaz, iş yerinden yıllık izin alarak ailesiyle Kalemler Mahallesi'ne geldiklerini belirterek "Yangın uzaktı ama bir anda yaklaştı ve kozalakların etrafa fırlamasıyla her yer alev aldı. Babamı uyardım ve ben dâhil 6 kişilik ailemi arabalara bindirerek mahalleden çıktık. Gittiğimiz yol yangından kapanınca biz de bölgede havuzu bulunan villaya girdik. Alevlerin villayı sarması üzerine ailece havuza atladık. Soğukkanlı davrandım. Yaklaşık 45 dakika havuzun içinde bekledik. Çocuklarım korkudan 'Öleceğiz' diye bağırıyordu. Villa yanıyordu. Alevler etkisini azaltınca havuzdan çıktım. Villanın bahçesindeki havluyla çocuklarımı ıslattım. Daha sonra yardım istedik" ifadesini kullandı.

"KIZIMIN YÜZÜ YANDI"

Mümine Yılmaz ise kendisinin ve çocuklarının çok korktuğunu, ağaçlardan sürekli kozalakların fırladığını kaydetti. Kızının yüzünün isabet eden kozalak sebebiyle yandığını belirten Yılmaz "Villa da ateş alınca duvarın dibinden dışarıya çıktık. Arabamız patlar diye ona da binemedik." dedi.



Manavgat'ta duygulandıran görüntü: Alevlerin arasında namaz kıldı Antalya Manavgat'taki orman yangını devam ediyor. Ekiplerin söndürmeye çalıştığı alevler yerden metrelerce yükseğe kadar ulaştı. Bir orman işçisi ise alevlerin arasında namaz kıldı.



Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi Son dakika haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.