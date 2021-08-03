Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak'taki orman yangının kontrol altına alındığı haberi geldi. Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara, jandarma ve köylüler de destek verdi.



2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



BİÇERDÖVERDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan biçerdöver operatörü M.Ş. emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Balıkesir Savaştepe'de orman yangını çıktı Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ederken bir üzen haber de Balıkesir Savaştepe'den geldi. Çıkan yangının hızla ilerlediği öğrenildi.



Nallıhan Kuş Cenneti'ndeki yangının nedeni belli oldu Türkiye’nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve bunun da yangına neden olduğunu açıkladı.