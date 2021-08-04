Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ardından bugün saat 16.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde ikinci bir büyük orman yangını çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerinin yanı sıra devletin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte yangın için seferber oldu. Bölgede yaşayan yüzlerce vatandaş ile 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.

ÇOK SAYIDA TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın il önce Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi istikametine yöneldi. Daha sonra yön değiştiren rüzgar yangının yönünün Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahallelerine çevirdi. Onlarda hektar alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Uşak’tan gelen orman ekiplerinin de yer aldığı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan bir kişi tutuklandı Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen H.E.B. isimli şüpheli tutuklandı.