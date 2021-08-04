Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Yüncüler köyü Tabgit Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgârın ve sıcak havanın etkisi ile büyüyen yangın, mahalledeki ahşap evleri sararken kısa sürede büyüyen yangın mahallenin tamamını sardı. Yusufeli Belediyesine ait itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık beş saatlik bir çalışmanın ardından mahallenin yanındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.