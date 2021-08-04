Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu olacak, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurdun diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-8 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Avrupa Yakası parçalı bulutlu 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Sıcak havaya dikkat! Sağlıklıyı bir, hastayı bin çarpıyor Hipertansiyon, diyabet, kalp damar ve organ yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanların güneş ve sıcaktan daha fazla etkilendiğini belirten uzmanlar, özellikle 11-16 saatleri arasında dışarıda güneş altında durulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.