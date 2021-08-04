Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı üç mahallede koronavirüs vakalarında ciddi bir artış gözlemlendi. Söz konusu artış sebebiyle 3 mahalle karantinaya alınıp giriş çıkışa kapatıldı.

İL HIFZA KURULU'NDAN KARANTİNA KARARI

Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı bakanlığında alınan kararla ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararla, 03 Ağustos 2021 tarihinde Çınar’a bağlı, Başaklı, Karababa ve Aşağı Konak Mahallesinde saat 21.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanmasına, karar verildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bu kapsamda, karantina süresince köylere giriş-çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köyler içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına, oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

KPSS'ye giren kişi korona çıktı: 30 kişi karantinada Bartın'da KPSS'ye giren 1’i pozitif, 1’i şüpheli iki kişi nedeniyle 30 kişi karantinaya alındı.

Vakalar arttı, 3 köy ve 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te vakaların artması üzerine, 3 köy ve 21 apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi.

Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te artan vakalar üzerine harekete geçen yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 apartmanı karantinaya aldı.