Olay, Muğla'dan Zonguldak'a seyir halindeki şehirler arası bir yolcu otobüsünde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, otobüste yolculuk yapan 24 yaşındaki genç bir kadın, yolculuk sırasında uyuduğu sırada saçında ıslaklık hissetti.
Muavinden şüphelenen genç kadın, otobüs Zonguldak'a ulaşınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan muavin B.K., poliste suçunu itiraf etti. B.K.'nın DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken genç kadın saçındaki sıvının karşılaştırılacağı öğrenildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen muavin B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sapık muavin tutuklandı Edirne’de bir yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.
Otobüste taciz iddiası!.. 'Muavin saçıma dokunuyordu' Antalya'dan otobüsle Edirne'ye gelen bir kadın yolcu, otobüsün muavini hakkında "taciz" iddiasıyla şikâyette bulundu.
Otobüsteki iğrenç olayda muavinin cezası belli oldu Muğla'dan İstanbul'a giden Metro Turizm otobüsünde üniversite öğrencisinin uyuduğu sırada yaptığı iğrenç olayla gündeme oturan muavine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.