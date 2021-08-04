Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman yangınları, ciğerlerimi kül etmenin yanı sıra söz konusu bölgelere yakın yerleşim yerlerini de kül edip vatandaşları; canlarından, evlerinden, hayvanlarından da etti. Yangın sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşlardan biri olan 79 yaşındaki Ahmet Çatal, 54 senelik emeğinin kul olduğunu söyleyerek, yardım istedi.

4 EVİ YANDI

Manavgat’ta çıkan yangının ilk gününde alevlere teslim olan Kalemler Mahallesi’nde 4 evi yanan ve şu an yıkılan Ahmet Çatal, bugün geldiği mahallesinde duygu dolu anlar yaşadı. 54 yıllık emeklerinin yerler bir olduğunu gören Ahmet Çatal, enkazın içinde gezip yanan arabasına baktı. Çatal, evlerini yeniden yapılabilmek için destek istedi.

Olay günü öğle saatlerinde tarladaki işlerini bitirdikten sonra evine girdiğini hatırlatan Ahmet Çatal, yangında 10 kişinin yaşadığı 3 katlı evinin yandığını söyledi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

4 çocuk babası Ahmet Çatal, ”Hanım, ‘Dışarı çıksana köyün üstünde yangın var’ dedi. Bir baktım her tarafı kara bulut sarmış göz gözü görmüyordu. Baktım yangın karşıya atladı. Burasıda yukarıdan bir şahlandı. Canımızı zor kurtardık. Alev gelirken jandarma, ‘amca kaç kendini kurtar kanal yoluna git’ dedi. Allah’a şükür kanal yoluna döndüm kendimi kurtardım" diye konuştu.

"DESTEK İSTİYORUM"

Yangında 4 evinin yandığını ifade eden Çatal, “Doğdum doğalı buradayım. 54 senelik evim yandı. Çocuklarımla 10 kişilik aile yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımın yanında Ilıca’da kalıyorum. Ben ne yapacağım, çocuklarımın benim imkanım yok. Nasıl yaptıracağım. Ben ne edeceğim. Destek istiyorum” dedi.