Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi D-400 karayolu üzerinde 31 Temmuz akşam saatlerinde otların tutuşturularak, yangına sebebiyet verilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde faillerin K.Ş. ve B.K. olduğu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyona şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslardan K.Ş. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı Tüm Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor, yurdun her köşesinden yangın haberleri gelmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. En büyük zararın yaşandığı yerlerden biri olan Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşte detaylar...
Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan bir kişi tutuklandı Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen H.E.B. isimli şüpheli tutuklandı.
Mersin'de otları tutuşturan 1 kişi tutuklandı
Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi D-400 karayolu üzerinde 31 Temmuz akşam saatlerinde otların tutuşturularak, yangına sebebiyet verilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde faillerin K.Ş. ve B.K. olduğu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyona şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslardan K.Ş. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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