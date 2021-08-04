Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Malatya-Ankara karayolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Raziye Özcan (21) girdiği bunalım sonrası çıktığı üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada yolda geçen bir aracın çarparak sürüklediği talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kadın burada tedavi altına alındı.



TÜM MÜHALALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavisine devam edilen genç kadın bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Raziye Özcan'ın vefat haberi yakınlarını üzüntüye boğarken, genç kadının cenazesinin bugün şehir mezarlığına defin edildiği öğrenildi.



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Önce kız arkadaşı gitti sonra ehliyeti, 20 yaşında intihar etti Samsun'da kız arkadaşından ayrılan 20 yaşındaki genç alkol alıp araç kullanınca polise yakalandı ve ehliyetine el konuldu. Peş peşe gelen bu olaylardan ötürü bunalıma giren genç canına kıydı.