Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyelilerin iş yeri açmasına izin vermeyen, ekmek yardımını da kesen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı. Mülteci düşmanı Başkan Özcan dediğini yaptı. Tanju Özcan’ın Bolu’da yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İyi Partili Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi.

Özcan, Belediye Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yabancılarla ilgili ifadelerinin ardından birçok kesimin kendisini eleştirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Özcan, önergesinin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savundu. Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. CHP’li Özcan, sığınmacılara seslenerek “Ben sizi Bolu’ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu’ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu’ya geldiniz. Nasıl Bodrum’da pahalı beach’e gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu’da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz” diye konuştu.

Öte yandan toplantının ardından AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Uğur Akbay ve meclis üyeleri, Özcan’ın kararının ve sergilediği tavrın yanlış olduğunu belirterek kararından bir an önce dönmesini istedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapılacağını açıklayan ve büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.