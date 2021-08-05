Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uykusuzluk ve dumandan gözleri kızaran orman işçileri, çok yorulsalar da alevlerle savaşını sürdürüyor. Afyonkarahisar'dan Antalya Manavgat'a gelen orman işçisi Ramazan Kaymak “İlk günden beri buradayız. Uykusuzluktan ve yorgunluktan gözlerimiz kan çanağına döndü. Gözlerimizin içi yanıyor ama yapacak bir şey yok. Çok büyük bir yangın, içimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Ömrümde böyle bir yangın görmedim” diyor. Orman işçisi Şuayip Düztaş da "Bir noktayı söndürürken yangın başka bir yerden tekrar başlıyor. Şartlarımız çok zor, bir iki saatlik uykuyla devam ediyoruz ama olsun. Bu yangını söndürmeden buradan gitmeyiz” ifadelerini kullanıyor. İtfaiye eri Ersan Gümüş ise şunları söylüyor: Yangını önledik, bastırdık. Alevlerin ortasında iki lokma yemek yiyoruz. Herkes gönüllü, dinlenmek yok, arabada, toprakta birkaç saat uyuyoruz. 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Yerde oturup yemek yemek problem değil, yeter ki vatandaşın malını kurtaralım.

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.

Profesörden çok önemli Manavgat yangını açıklaması Antalya Manavgat'da devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Perşembe günü hava şartlarının ekiplerin lehine dönmesini beklediklerini açılayarak, yangının şiddetinin azalacağını söyledi.