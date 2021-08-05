Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Marmaris'de 8 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ederken bölgede yazlık evi olan Şahan Gökbakar da günlerdir sosyal medya hesabından yaptığı çağrılarla hem söndürme çalışmalarına destek oluyor hem de alevlere erken müdahale edilmesi için uyarılarda bulunuyordu. Alevlerin evine dayandığı ünlü oyuncu, yayınladığı son videosunda bölgede provokatörler olduğuna işaret etti.

PROVOKATÖRLER KONUSUNDA UYARDI

Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı videosunda gönüllü kisvesi altında bölgede provokatörler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Tipleri çok değişik. Botlara doluşup geliyorlar. Yangına müdahale edeceklermiş gibi ağaçlık alanda dolaşıyorlar ama hiç bir komut dinlemiyorlar. Arka tarafta ateşin üstüne gidiyorlar, kendilerini uyaran itfaiyecilere hakaret ediyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. İtfaiyeden 3-4 kişiyi cinnete getirdiler."

"ADAMI GIRTLAKLIYORDUM"

"Biz burada en az 200 kişi mücadele ediyoruz. Bu adamlar burada çalışıp efor sarf eden görevlilerin yemeklerini de yiyorlar. Evimin önündeki iskeleye oturmuş adam yemek yiyor. Yanından geçen bir arkadaşımızın bacanağına vurup bir şeyler söyledi ve küfretti. Bunu görünce nevrim döndü. Bana da hakaret etti. 'Sana kadın eteği giydiririm' falan diye bağırdı. Adamı gırtlaklıyordum. Zaten yangınla uğraşıyoruz bir de provokatörler çıktı."

"DAHA FAZLA GÖNÜLLÜYE İHTİYAÇ YOK"

"Evimin bahçesinde garip garip kişiler dolaşıyor. Biz 200 kişiyiz daha fazla gönüllüyü de ihtiyaç yok burada. Marmaris jandarması ve emniyetinden rica ediyorum. Buraya asayiş ekipleri gönderin."

MUĞLA’DA YANGINLA MÜCADELE HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Muğla’nın Marmaris, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınları ile mücadelede ekipler gece ve gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santraline ulaşan alevler nedeniyle, Ören’de bazı bölgeler tahliye edildi. Sabah saatleri ile beraber ekiplerin termik santral bölgesinde havadan müdahalesi başladı. Kavaklıdere bölgesindeki yangın ise Yatağan ilçesine sıçrarken, Kozağaşç mahallesi üstlerinde devam ettiği öğrenildi. Seydikemer yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, yangının dağın üst kesimlerinde sarp arazide devam ettiği ve burada da havadan müdahalede bulunulduğu bildirildi.

YANGINLARDA SON DURUM

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana gelirken bu yangınların 161’inin kontrol altına alındı. 5 ilde 13 yangının kontrol altına alma çalışmaların devam ederken, 98 kırsal alan yangınına müdahale edildi. Öte yandan şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5 bin 250 personel mücadelede görev yapıyor.

Marmaris’te turistler yangın dinlemedi, tatillerine devam etti Marmaris’te orman yangınları devam ederken turistler de alevlere rağmen tatillerini sürdürmeye devam etti.

Marmaris'te bir mahalle daha boşaltıldı Muğla Marmaris'te alevler Hisarönü Mahallesi'ni sardı. Mahalle tahliye edildi.

Marmaris’de felaketin boyutu dronelarla gözler önüne serildi Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.