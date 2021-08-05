Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla'dan kaza haberi geldi.
Yangınlara müdahale için Marmaris'te bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Turunç bölgesinde şarampole yuvarlandı.
Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındı.
İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Yangın bölgesinde kaza! İtfaiye aracı tıra çarptı Mersin'deki yangın bölgesinde su tankeri olarak kullanılan itfaiye aracı, freninin boşalması tıra çarptı, kaza sonucu iki itfaiye eri yaralandı.
Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, yaralılar var Ankara’da gelen yangın ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri kaza yaptı, kazada çok sayıda kişi yaralandı.