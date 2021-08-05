Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun, adını yeniden bir cinayetle duyurdu. Uygun, geceyi birlikte geçirdiği kadının sabah ölü bulunması ardından yeniden gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI UYGUN'U İŞARET ETTİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Esra Hankulu'na ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etti.

YAPILAN ARAMADA HANKULU'NUN TELEFONU BULUNAMADI

Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Hankulu'nun cep telefonu bulunamadı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Ümitcan Uygun'un yargılanmasına başlandı Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. hakim karşısına çıktı.

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan Ümit Uygun hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından ölümle tehdit edilmişti... Müge Anlı: ‘Ben koruma ile gezmem’ ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatan sunucu Müge Anlı, yedi korumayla gezdiği iddiasına katıldığı Canlı Masa programında açıklık getirdi.