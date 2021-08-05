Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fıkra gibi olay Aydın'da yaşandı. Günlerdir süren ve ciğerlerimizi yakan yangın olaylarının önüne geçemek için nöbet tutan vatandaşlar ormanlık alanında yabancı plakalı bir araç gördü. Araçtakilerin ormanı kundaklamaya geldiğini düşünen Aydınlı vatandaşlar şahısları linç etmeye kalktı. Gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Şahıslar, kundaklamaya değil kız kaçırmaya gelmişti.

ORMAN YOLUNA GİRİNCE ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDILAR

Olay, dün gece Efeler ilçesine bağlı kırsal Emirdoğan Mahallesi’nde yaşandı. Antalya, Muğla ve Aydın’da ormanların yakılması üzerine orman köylerinde yaşayan halk, kendi yöntemlerince nöbet sistemi oluşturup belli noktalarda nöbet tutmaya başladı. Dün gece yabancı plakalı kırmızı renkli bir otomobilin köye girmesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler aracı uzaktan takibe aldı. Hiç kimsenin tanımadığı aracın orman yoluna girmesi üzerine köyün gençleri yabancı şahısları taşıyan otomobilin önünü keserek saldırdı. Araç ve araçtaki şahıslar bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrarken, bölgeye jandarmanın gelmesi ile köylüler sakinleştirilebildi.

KIZ KAÇIRMAYA GELMİŞLER

Orman kundakçısı sanılarak linç girişiminde bulunulan iki kişi jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahısların kız kaçırmak için Bursa’dan Aydın’a geldikleri öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede Efeler’e bağlı kırsal Emirdoğan köyünde kaçırmak istedikleri kızla mesajlaşmaların olduğu herhangi bir terör bağlantılarının bulunmadığı ancak hırsızlık ve uyuşturucundan çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden şahısların tedavi süreci sona erdikten sonra gözaltına alınıp sorgulanacağı belirtildi.

Yangında ilk yardım nasıl yapılır? Yangın dumanından çıkan partiküller ve zehirli gazlar en çok yaşlılar, çocuklar, astım ve kalp hastalarını etkiliyor. Dumana uzun süre maruz kalmak sağlıklı kişiler için de öldürücü olabiliyor.

Yangınlar psikolojimizi kötü etkiledi Türkiye’nin pek çok yerinde meydana gelen yangınlar, sadece yangını birebir yaşayan kişilerde değil, uzaktan tanık olan kişilerde de travma etkisi oluşturuyor.