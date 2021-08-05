Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve Menteşe ilçesi istikametinde seyreden orman yangınına gece karadan müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibinden Sadık Emre, hortum patlaması sonucu kafasında yarıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı.

Hortumun darbesi ile kafasından yaralanan Sadık Emre'ye, sağlık personeli tarafından kafasına 6 dikiş atıldı. İstirahat verilen alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.

"ELİM KOLUM TUTUYORSA İSTİRAHAT EDEMEM"

Kafasında 6 dikiş ile görev yerine dönen Sadık Emre, “Yeşil Vatan tehlikede iken, arkadaşlarım alevlerle savaşırken elim kolum tutuyorsa ben istirahat edemem. Askerimiz polisimiz bu vatanı nasıl koruyorsa, denizcilerimiz nasıl canları pahasına Mavi Vatan’ı koruyorsa, ben de Yeşil Vatan’ı korumak için alevlerle kanımın son damlasına kadar savaşacağım” dedi.

Bakan Koca paylaştı! Antalya ve Muğla'da son durum ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya’da 6, Muğla’da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya’da 704, Muğla’da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. İki şehirdeki toplam can kaybını ise 8 olarak kaydetti.

Muğla Kavaklıdere'de yangın evlere yaklaştı! Bir mahalle boşaltılıyor Muğla Kavaklıdere'de başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgedeki evler tahliye ediliyor.