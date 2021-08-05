Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Pendik'te yaşandı. Ailevi sorunlar yüzünden tartışmaya başlayan eşlerin kavgası giderek şiddetlendi. Olayın sıcaklığıyla gözü dönen koca, 4 çocuk annesi eşini meyve bıçağıyla katletti.

AİLEVİ KONULARDAN TARTIŞTILAR

4 Nisan 2021 tarihinde 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca'yı(39) bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kocası Göksal Koca(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göksal Koca ile resmi nikahlı eşi Arzu İlhan Koca arasında ailevi konulardan dolayı anlaşmazlıklar olduğu, daha önce yaşanan olaylar nedeniyle şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı anlatıldı.

6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Olay tarihinde akşam saatlerinde şüpheli Göksal Koca'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve geldiği, eşiyle geçmişte olduğu gibi yeniden ailevi ve maddi konularda tartışmaya başladıkları, tartışmanın giderek hararetlendiği belirtildi. Bu esnada sesleri duyan ve karşı dairelerinde oturan komşularının geldiği, tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlatıldı. Komşularının, her zamanki benzer kavgaları olduğunu düşünerek evden ayrılmak üzere dairenin çıkış kapısına doğru yöneldiği sırada Arzu İlhan Koca'nın da arkasından geldiği, tam bu sırada şüphelinin mutfaktan aldığı meyve bıçağını Arzu İlhan Koca'nın göğüs kısmına ve sol koluna isabet edecek şekilde arka arkaya 6 kez sapladığı, bu esnada bıçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü, şüphelinin olaydan hemen sonra evden ayrıldığı kaydedildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arzu İlhan Koca'nın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğinin belirtildiği iddianamede, otopsi raporunda, Arzu İlhan Koca'nın vücudunda 6 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, bunlardan dördünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İddianamede, şüpheli Göksal Koca'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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