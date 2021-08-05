Feci olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin (45) kendisini beklediğini gördü. Genç kadın kaçmaya çalışırken, eski eşi ise arkasından takip etti.
KONUŞMAK İSTEMEDİ DİYE BAŞINDAN VURULDU
Talihsiz kadın konuşmak istemediğini söyleyince öfkeli adam, belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Gülfem Alay, kanlar içerisinde yere yığıldı. İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.
OLAY YERİNİN 3 SOKAK ARKASINDA YAKALANDI
Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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'Konuşmak istemedi' diye eski eşini başından vurdu
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Feci olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin (45) kendisini beklediğini gördü. Genç kadın kaçmaya çalışırken, eski eşi ise arkasından takip etti.
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