Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmura yakalanan vatandaşların koşuşturarak kendilerine korunaklı yerler bulmaya çalışmaları ilginç görüntü oluşturdu.

Sağanak yağış yüksek kesimlere yakın noktalarda sele dönüştü. Merkez bağlı Handere köyünde aşırı yağış sonucu dereden sel geldi. Selin taşıdığı çamur bu güzergahtaki bazı yolların kapanmasına neden oldu.

Jandarma ekipleri yol açma çalışması yapılıncaya kadar güzergâhı ulaşıma kapatarak güvenlik tedbiri aldı ve araçların geçişine izin verilmedi.

Sağanak Çatalarmut köyü civarında da doluya dönüşürken ekili arazi ve meyve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı MGM, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmininde bulundu.

Meteorolojiden sağanak uyarısı MGM, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin, Rize il geneli ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olabileceği öngörüsünde bulundu.