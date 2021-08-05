Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay bugün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin evine gitti. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabanca ile kayınvalidesine kurşun yağdıran damat daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.



Öfkeli damadın silahından çıkan kurşunlardan ikisi başına ve biri göğsüne isabet eden talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



SEKEN KURŞUNLARDAN BİRİ 3 YAŞINDAKİ OĞLUNA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşunlardan birisi yerden sekerek 3 yaşındaki oğlu Atalay'a isabet etti. Hafif yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.



POLİS HER YERDE KATİL DAMADI ARIYOR

Kayınvalidesinin öldürüp kaçan Aydın A'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.