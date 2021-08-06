Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat istikametinden gelen Y.C. idaresindeki 40 NB 190 plakalı Passat marka araç, Sivas istikametinden gelen R.B. yönetimindeki araca, daha sonra da İ.S. idaresindekiplakalı araca ve O.M.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik akışı polis ekiplerince güvenli bir şekilde sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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