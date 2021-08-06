Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen (21), geçen yıl evinde ölü bulundu. Sevgilisi Ümitcan Uygun (22), genç kızın ölümünde başşüpheli olarak gösterildi. Ümitcan ifadesi alınıp bırakıldı. Bu olaydan bir süre sonra iki kadınla uyuşturucu madde alırkenki görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Ancak avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi. Ölümünden önce Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava sürerken adı yeni bir olaya karıştı.

ÜMİTCAN GÖZALTINDA

3 Ağustos gecesini Ümitcan ile Ankara Mamak'taki bir evde geçiren Esra Hankulu (25) hayatını kaybetti. Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmazken Ümitcan ile diğer şüpheliler F.G. ve D.C gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında ikinci defa bir günlük ek gözaltı süresi verildi. Genç kızın kesin ölüm sebebi ise otopsi ile netleşecek.

Ümitcan Uygun'un evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu geldi Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak görülen Ümitcan Uygun'un yine bir vukuata karıştı. Uygun'un evinde bu sefer başka bir kız öldü.

Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından ölümle tehdit edilmişti... Müge Anlı: ‘Ben koruma ile gezmem’ ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatan sunucu Müge Anlı, yedi korumayla gezdiği iddiasına katıldığı Canlı Masa programında açıklık getirdi.