Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarında, gerçekleştirilen yoğun söndürme çalışmaları ile yangınların üç bölgeye düşmesi sağlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Turunç Mahallesi’nin zirve kısımlarında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Seydikemer’deki yangın kısmen kontrol altına alınırken bölgede yine soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Milas Kıyıkışlacık yangını ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

“YANGINLAR ÜÇ BÖLGEDE AKTİF OLARAK DEVAM EDİYOR”

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar Mahallesi ve Akköprü mevkiinde, Muğla merkeze bağlı Kozağaç İkizce hattı Şenyayla mevkiinde ve Bayır Yumaklı mevkilerinde yangınlar devam ediyor. Üç bölgede aktif olarak devam eden yangınları havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Muğla'da alevler yeniden yükseldi Muğla'da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınları devam ediyor. Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınlar devam ediyor. Milas Fesleğen ile Kavaklıdere yangınlarında ise alevler yeniden yükseldi.

Bakan Koca paylaştı! Antalya ve Muğla'da son durum ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya’da 6, Muğla’da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya’da 704, Muğla’da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. İki şehirdeki toplam can kaybını ise 8 olarak kaydetti.