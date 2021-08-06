Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de kayıp kızlarını arıyordu. 16 yaşındaki Aleyna Altıner ve 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu isimli genç kızlardan bir süredir haber alınamıyordu. Güzel haber bugün geldi. Kayıp kızlardan birisi arkadaşının evinde, diğer ise arkadaşlarıyla bir kafede bulundu.

ALEYNA KAFEDE ARKADAŞLARIYLA BULUNDU

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesindeki evinden geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aleyna Altıner akşam saatlerinde bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler genç kızı götürmek istediğinde ise kendilerine zorluk çıkardığı öğrenildi.

NADİRE BİR ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

Bir diğer sevindirici haber ise yine Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesindeki evinden ailesine bilgi vermeden ayrılan ve kent merkezine geldiği düşünülen geç kız arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kız arkadaşının yanına gelen 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu, arkadaşının annesinin Tanrıkulu’nun kayıp olarak arandığını öğrendiği anda ailesine ulaştı. Aileye kızlarının yanlarında ve durumunun iyi olduğu belirti. Ailesine haber vermenden ayrılan Nadire Tanrıkulu’nun ise hem çalışmak hem de üniversite sınavlarına hazırlanmak için böyle bir yol izlediği öğrenildi.

Sırra kadem bastılar! Aleyna ve Nadire nerede? Denizli, 15 yaşındaki Aleyna ve 18 yaşındaki Nadire'yi arıyor. İki genç kız adeta sırra kadem bastı.