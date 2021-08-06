Metro İstanbul, Taksim-Kabataş füniküler hattının 9 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma alınacağını duyurdu. Bu süreçte hattın işletmeye kapatılacağı belirtildi. Çalışmaların tahmin edilen sürede tamamlanmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı aktarıldı.