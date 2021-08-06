Metro İstanbul, Taksim-Kabataş füniküler hattının 9 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma alınacağını duyurdu. Bu süreçte hattın işletmeye kapatılacağı belirtildi. Çalışmaların tahmin edilen sürede tamamlanmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı aktarıldı.
Taksim-Kabataş füniküler hattı 21 gün kapalı
06.08.2021 - 18:19 | Son Güncelleme: 06.08.2021 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında sefer yapmayacak.
Etiketler : taksim,metro,haberler,
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