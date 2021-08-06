Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir kadın, yangın bölgesine giderek evinin yandığını ve müdahale edilmediğini ileri sürerek bağırmaya başladı. Olay yerinde bulunan bir gazeteciye de aynı şeyleri söyleyen Y.T ile ilgili yapılan araştırmada, evinin yanmadığı ve herhangi bir malının zarar görmediği tespit edildi. Bunun üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı.
Antalya'da 'yardım yok' diye röportaj veren kadının yalanı ortaya çıktı Antalya Gündoğmuş yangınında verdiği röportajda ‘yardım yok’ diye bağıran kadının yalanı ortaya çıktı. Duyarlı bir vatandaşın çektiği görüntüler, birçok itfaiye ve diğer araçlar bölgedeyken röportaj yapıldığını gözler önüne serdi.
"ALKOLLÜYDÜM"
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" etme suçlamasıyla tutuklandı. Y.T'nin ifadesinde, olay günü alkol aldığını, kendisine mikrofon uzatanlara konuştuğunu söylediği öğrenildi.
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"Evim yandı, yardım yok" demişti! O kadın tutuklandı
Antalya Gündoğmuş yangınında verdiği röportajda ‘yardım yok’ diye bağıran kadının yalan konuştuğu ortaya çıkmıştı. O kadın cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir kadın, yangın bölgesine giderek evinin yandığını ve müdahale edilmediğini ileri sürerek bağırmaya başladı. Olay yerinde bulunan bir gazeteciye de aynı şeyleri söyleyen Y.T ile ilgili yapılan araştırmada, evinin yanmadığı ve herhangi bir malının zarar görmediği tespit edildi. Bunun üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı.
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