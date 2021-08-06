Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seydikemer'deki orman yangınlarına havadan yapılan müdahaleler sırasında helikopterden atılan su, çalışmalara gönüllü olarak katılan Eşref Aşkan'ın üzerine düştü. Aşkan, olaydan yara almadan kurtulurken o anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tebessüm ettirirken Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi Orta Camii'nin imam hatibi olan Aşkan yaşanılanları anlattı. Eşref Aşkan, şunları dedi: Yangını duyar duymaz müftülük çalışanlarıyla bölgeye gittik. Özellikle yangının bulunduğu alanın 150 metre aşağısında yerleşim yerleri vardı. Kim olsa bizim yaptığımızı yapardı. Alevlerin evlere ulaşmaması için mücadele ettik. Yangına çok yakındık. Bu sırada helikopterin alevleri söndürmek için bıraktığı su üstüme geldi. Yarım gün izin aldım. Yine çalışmaya devam ettim. Orada sessiz canların yanması çok acı bir andı. Orada yangın yerinde dualar ettik, bir an önce acı olaydan kurtulmak için dua ettik. Gayretle elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık.



Muğla’da yangın bölgesi 3’e düştü Muğla’da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor.



Muğla'da alevler yeniden yükseldi Muğla'da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınları devam ediyor. Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınlar devam ediyor. Milas Fesleğen ile Kavaklıdere yangınlarında ise alevler yeniden yükseldi.

