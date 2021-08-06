Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Balıkesir yolu Uluabat Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sularında feci bir kaza meydana geldi. Celal Ak yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Araç, orta refüje çarparak yolun karşısına geçti. Ardından Gökhan P. idaresindeki kamyonun sol kısmına çarpıp durdu. Feci kazada sürücü Ak ile yanında bulunan yakınları Halil Osman Ak, İbrahim Ak ve Medine Ak yaralandı. Hastanaye kaldırılan yaralılardan Celal Ak kurtarılamadı. Diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul’dan Aydın’a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.