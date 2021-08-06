Korkunç olay Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’ndende meydana geldi. Bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle bir kadını başından vurup kayıplara karıştı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs kayıplara karıştı. Olay yerinde çok sayıda asker ve ambulans ekipleri sevk edildi. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Pavyonda korkunç cinayet: 19 yaşındaki genç öldürüldü Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden 19 yaşındaki genç iddiaya göre çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda şahsı gözaltına aldı.
Korkunç cinayet: Genç kadın motosikletle giderken öldürüldü İzmir'de bir çocuk annesi kadın, motosikletiyle seyir hâlindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kadın olay yerinde can verdi.
Mardin'de bir kadın kocası tarafından başından vurularak öldürüldü
Mardin'den kadın cinayeti haberi geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle başından vurulan kadın hayatını kaybetti.
Korkunç olay Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’ndende meydana geldi. Bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle bir kadını başından vurup kayıplara karıştı.
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