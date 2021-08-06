Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3’üncü orman yangını çıktı. Sazak mevkiinde dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu anında ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin hız kesmeyen müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
ÇOK SAYIDA PERSONEL VE ARAÇ MÜDAHALEDE BULUNDU
Yangın söndürme çalışmalarına 7 arazöz, 1 helikopter, 2 belediye itfaiye aracı ve toplam 76 personel katıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Orman yangınlarıyla mücadelede son durum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat'taki orman yangınlarında son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yanan bölgelerin ağaçlandırılacağını belirterek, "1 yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve akciğerlerimiz ormanlarımızı korumak için cansiparine mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahele ediyor.